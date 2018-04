SOLOTÜRK'ten Kayseri'de muhteşem gösteri

KAYSERİ (AA) - SOLOTÜRK'ün Erciyes Üniversitesi kampüsü üzerindeki gösteri uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı.

İzleyenler, alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak destek verdi.

Halkın evlerinin çatısından ve balkonundan da izlediği etkinliği, yaklaşık 10 bin kişi takip etti.

Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

Muhabir: Sercan Küçükşahin

