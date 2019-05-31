SOLOTÜRK gösterisi yarına ertelendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün bugün yapması planlanan gösterinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiğini belirtti.

Büyükkılıç, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın belediyeyi ziyaretleri sırasında gösteriyle ilgili görüştüklerini, sağanak yağış nedeniyle gösterinin iptal edilmesini kararlaştırdıklarını aktardı.

Gösterinin aynı yerde yarın 15.00'de yapılacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri halkımızın büyük bir merakla beklediği gösteri ne yazıkki sağanak yağış nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Ancak gösterimiz yarın Kayseri halkımızla buluşacak. SOLOTÜRK daha önce de Kayseri'mize gelmişti. Keyif dolu anlar yaşamıştık, gururlanmıştık. Aynı gururu yaşamak için Tüm halkımızı yarın Talas paraşüt iniş alanınına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.