SOLOTÜRK en çok bu yıl uçacak

KONYA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 2018 gösteri takvimi belli oldu.



Ekip, yurt içi ve dışında uçuş yapılacak yerleri takipçilerine gösteri takviminin de içinde bulunduğu videoyla duyurdu.



Videoda yer alan bilgilere göre, ekip 23 Mart'ta Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak. Kayseri'de 7 Nisan'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek akrobasi timi, 15 Nisan'da da Konya'da gökyüzüyle buluşacak.

Akrobasi timi, 23-24 Mayıs'ta Kazakistan, 27-28 Mayıs'ta Azerbaycan, 14-15 Temmuz'da İngiltere, 25-26 Ağustos'ta Polonya, 15 Kasım'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gösteri yapacak.

SOLOTÜRK bu ay Pakistan'da, nisanda Kayseri, Konya, Manisa, Çanakkale ve Antalya'da, mayısta İstanbul, Iğdır, Samsun, Sinop, Kazakistan ile Azerbaycan'da, haziranda Tekirdağ, Muğla ve Kocaeli'de, temmuzda İngiltere'de, ağustosta Polonya ile Ankara'da, eylülde Aydın, İzmir, Eskişehir, Erzurum ile İstanbul'da, ekimde Adana ve Ankara'da, kasımda da KKTC'de gösteri uçuşu sunacak.

Ekip, bu yıl yurt içi ve dışında toplam 47 gösteri uçuşuyla sevenleriyle bir araya gelecek.

Ekip, bu uçuşlarla kuruluşundan günümüze kadar olan en çok gösteri uçuşunu bu yıl gerçekleştirmiş olacak.