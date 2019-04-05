Sokakta vatandaşların tansiyonunu ölçtüler

KONYA (AA) - Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan öğrenciler Hükümet Meydanı’nda kurdukları standa vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

Ücretsiz tansiyon ölçen öğrenciler değerleri yüksek çıkan vatandaşları sağlık merkezlerine yönlendirdi ve beslenme şekli konusunda bilgilendirdi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Hatice Dönmez nezaretinde, yoldan geçen vatandaşların tansiyonunu ölçen öğrencilere vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.



Etkinlikle ilgili bilgi veren Doktor Dönmez; "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında tansiyon ölçmeyi öğrenen öğrencilerimiz, bu yaptığımız etkinlik ile vatandaşlarımızın tansiyonunu ölçerek uygulamalı eğitim görmüş oluyorlar. Ücretsiz tansiyon ölçerek aynı zamanda vatandaşa da hizmet etmiş oluyoruz." dedi.

