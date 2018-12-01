Sokakta bulunan kedi yavrusu tedavi ediliyor

ANKARA (AA) - Kahramankazan'da bir lise öğrencisinin sokakta baygın halde bulduğu kedi yavrusu, belediye barınağında tedavi ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 aylık olan bir kedi yavrusu, lise öğrencisi tarafından Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kediyi muayene eden veteriner hekim, kusma, titreme gibi belirtiler gösteren kedi yavrusunun zehirlendiğini değerlendirdi.

Kedi yavrusunu iyileştirmek için başlanan tedavisi sürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Kedi yavrusunun sağlığına dönmesi için uzman personelimiz elinden geleni yapıyor. Uluslararası hizmet kalitesine sahip tam donanımlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilçe genelindeki can dostlarımıza yardım ediyoruz." dedi.