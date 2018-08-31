Sokak oyunlarıyla çocuklar daha mutlu

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutan sokak oyunları yaşatılmaya devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her hafta bir mahallede düzenlediği etkinlikle sokak oyunlarını yeniden hatırlatan Kocasinan Belediyesi, geçmişin tatlı anılarını bugünün çocuklarına yaşatıyor.

Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği'nin bu seferki adresi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi oldu.

Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukları sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve görenekleri yansıtan oyunlarla buluşturduklarını, çocukların da bu oyunlardan çok zevk aldıklarını belirtti.