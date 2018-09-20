"Sokak köpekleri küçükbaş hayvanları telef etti" iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir besici, sürü halindeki sokak köpeklerinin ağılındaki 22 koyun ve 3 keçiyi boğarak telef ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre, Emek Mahallesi Yumurtatepe mevkisinde hayvancılıkla uğraşan İsmail Güneş (60) ve oğlu Davut Güneş'in (30) ağılına sabah saatlerinde çok sayıda köpek girdi. Köpekler ağılda bulunan 22 koyun ile 3 keçiyi telef etti.

Davut Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde sesler üzerine uyandıklarını ve ağıldaki hayvanlarının telef olduğunu gördüklerini anlattı.

Ağıldaki hayvanlarına 20 kadar sokak köpeğinin saldırdığını ileri süren Güneş, "Yetkililere haber verdik, zararımız yaklaşık 30 bin lira. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Hayvanların sigortaları olmadığını anlatan Güneş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile polise haber verdiklerini, yetkililerin incelemesinin ardından hayvanları gömeceklerini dile getirdi.