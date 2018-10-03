Sokak köpekleri için tatilini uzattı

BAYBURT (AA) - Yaz tatilini geçirmek için İstanbul'dan baba ocağı Bayburt'ta gelen 52 yaşındaki Hatice Dakoğlu, bir sokak köpeğinin evlerinde dünyaya getirdiği 8 yavruya bakmak için tatil dönüşünü erteledi.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için Arpalı beldesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki babaevine gelen Dakoğlu, tatilin ardından eylül ayında İstanbul'a dönüş için hazırlıklara başladı.

Dakoğlu, dönüş hazırlıkları yaptığı günlerde bir sokak köpeğinin evin çevresinde gezindiğini fark ederek, köpeğe yiyecek verdi.

Aç olan sokak köpeğine her gelişinde yiyecek veren Dakoğlu, sokak köpeğinin 3 günün ardından evin merdiven boşluğunda yavruladığını fark etti.

Dakoğlu, sahipsiz köpeğin dünyaya getirdiği 8 yavrunun soğuk havadan etkilendiğini görünce yavru köpeklerin altına bir battaniye sererek onları soğuktan korumaya çalıştı.

Anne köpeğin yavrularını besleyebilmek için yiyecek bulmakta zorlanması üzerine Dakoğlu, İstanbul'a dönüşünü erteleyerek köpekleri besleme kararı aldı.

Evlerini yuva seçen sokak köpeklerini bırakmaya gönlü el vermeyen Dakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı olduğu düşüncesinden hareketle onların bakımını üstlendiğini söyledi.

Anne sokak köpeğinin evlerinin çevresine ilk geldiğinde hamile olduğunu fark etmediğini, aç olduğunu hissederek yiyecek verdiğini belirten Dakoğlu, "Ben onu yedirdim ama hiç hamile gibi gözükmüyordu. Sonra iki gün yemek yemedi ancak evin çevresinde yuva yapıyordu kendine. Sonra bir sabah kalktım ki 8 tane yavru dünyaya getirmiş." dedi.

Dakoğlu, yavrular dünyaya gelince hem onları hem de anne köpeği besleme kararı aldığını anlatarak, "Sonuçta kendi tatilimi onlara göre ayarlamaya başladım. Hayvanlar çok küçük, gözleri kapalı, onları yedirecek kimse yok, mecburen onları beklemek zorundayım." diye konuştu.

Yavruların biraz büyümesini bekliyor

İstanbul'da ikamet ettiği için bu dönemde oraya dönmüş olması gerektiğini belirten Dakoğlu, "Orada da işlerim var ama dönemiyorum şu an hayvanların biraz daha büyümesini bekliyorum. Hayvanların gözleri açılacak, birazcık kendileri yiyebilecek duruma geldikten sonra ben artık ancak döneceğim, onları öyle bırakamam." ifadelerini kullandı.

Dakoğlu, anne köpeğin yavruları nedeniyle kendi karnını doyuramadığını hem de yavrularına yetecek sütü yapamadığı ifade ederek, anne köpeği satın aldığı tavukla beslediğini dile getirdi.

Tavukları pişirerek verdiğini anlatan Dakoğlu, şöyle devam etti:

"Doğada öyle buluyor ama ben vicdanen pişirerek vermek zorundayım çünkü yavrularının emmesi gerekiyor. Yavrular biraz büyüdü ama annenin sütü onlara yetmiyor. Şimdi süt alıp yavruları da sütle beslemeye başlayacağım. Yavruları sütle besleye bilirsem anneyi rahatlatacağım. Anne şu an onlardan kaçmaya başladı, muhtemelen sütü yetmediği için canı yanıyor, 8 taneler. Sekiz tane de olduğu için doyurması zor oluyor. Ben anneyi günde üç öğün yediriyorum."

Sokak köpeğini yavrularıyla evinin bahçesinde beslemeye başladığı için yakın çevresinden tepki gördüğünü belirten Dakoğlu, "Yakınımda olanlar bile bana çok büyük tepki verdiler. 'O hayvan burada mı kalacak', 'o kadar yavruyu sen buraya mı bırakacaksın', 'sen neden onun burada doğum yapmasına müsaade ettin' diye büyük tepki aldım ama çok umurumda değil." dedi.

Anne köpeğe "Şanslı" adını verdi

Dakoğlu, anne köpeğe "Şanslı" adını verdiğini ve hem onun hem de yavrularının yaşaması için gerekli her şeyi yapacağına vurgu yaparak, "Onun da benim gibi bu dünyada yaşamaya hakkı var. Artık onlarsız bir dünya düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.