Sokak hayvanlarının imdadına belediye yetişti

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesince oluşturulan ekipler, sokak hayvanları kar altında yiyecek aramasın diye her sabah kentteki park, bahçe ve boş arazilere yerleştirilen beslenme ünitelerine kuşlar, kedi ve köpekler için yem bırakıyor.

Belediye tarafından şehirdeki park, bahçe ve arazilere aynı ebatta ve renkte demirden yapılmış beslenme üniteleri yerleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Biriminde çalışan ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar altında yiyecek arayan sokak hayvanları için beslenme ünitelerindeki yemleri her gün tazeliyor.

Beslenme ünitelerinin üst katına hayvanlar için su, alt katına ise kuru mama bırakılıyor.

Duyarlı vatandaşlar da zaman zaman belediyenin beslenme ünitelerine hayvanlar için yiyecek koyuyor.

Vatandaşları, hayvanları beslemeye teşvik etmek için ünitelerin üstünde "Su koyunuz" yazısı bulunuyor.

Kendilerine yiyecek bırakan ekiplerle sokak köpeklerinin yaşadığı sıcak ilişki dikkati çekiyor.

Hasta olmamaları için sokak köpeklerine verilen suların ılık olmasına dikkat edildiği, küflü ekmeklerin de hayvanlara zarar vereceği için beslenmelerinde tercih edilmediği belirtildi.

Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Talip Çalıkoğlu, yaptığı açıklamada, yaz aylarında sıcak günlerde su bulmakta zorlanan hayvanlar için 83 noktaya suluklar yerleştirdiklerini söyledi.

Kış aylarında da kuşların ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba gösterdiklerini anlatan Çalıkoğlu, "Hayvanların beslenmelerine katkı vermek, aç kalıp insanlara saldırmalarını önlemek için beslenme üniteleri oluşturduk. Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda her sabah beslenme ünitelerini kontrol ediyoruz. Eksilen yemlerin yerine yenileri konuluyor, suları tazeleniyor." diye konuştu.