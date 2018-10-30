Sokak hayvanlarına özel klinik ve ambulans

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üç yıl önce faaliyete geçirdiği Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği, haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşı gibi işlemleri yapılıyor.

- Klinik haftanın altı günü hizmet veriyor

Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı bu doğrultuda oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi de olan klinik toplamda 200 metrekare büyüklüğünde. Dört veteriner hekim ve iki yardımcı personel ile haftanın altı günü sabah 08.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet veren klinikte ayrıca sahipsiz hayvanların mikroçip uygulamaları yapılarak kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi gibi hizmetler de veriliyor. Sokak hayvanları için özel olarak hizmet veren ilk müdahale ve sevk amaçlı özel ambulans da hayvanlara hizmet veriyor.

Ayrıca klinikte şimdiye kadar 490 sokak hayvanı da sahiplendirildi.



- Kedi polikliniğinin inşasına başlandı

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nin hemen arkasında inşasına başlanan kedi polikliniği ile kapasite daha da artırılacak. Toplam 120 metrekare alana sahip olacak olan kedi polikliniği, ameliyat ve ameliyat sonrası yatış, enfeksiyonlu hastalar, yavru ve yavru anneleri için ayrılan bölümlerden oluşacak. Böylece ameliyattan çıkan hayvanlar daha sakin bir ortamda kendilerine gelirken, enfeksiyon hastalığı bulunan hayvanlar da bu hastalıklarını diğerlerine bulaştırmamış olacak.