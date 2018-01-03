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Şoförler odası başkan adaylarından TSO'ya ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkan adayları Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti. STSO'dan yapılan açıklamaya göre, başkan adayları Şaban Yalman ve Haluk Köksal, STSO Başkanı Osman Yıldırım’ı...

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:02
Şoförler odası başkan adaylarından TSO'ya ziyaret
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SİVAS (AA) - Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkan adayları Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, başkan adayları Şaban Yalman ve Haluk Köksal, STSO Başkanı Osman Yıldırım’ı ziyaret ederek destek istedi. Başkanlık için yarışan adaylara ziyaretinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, seçimlerin centilmenlik içerisinde geçmesinden memnun olduklarını belirterek, adaylara başarılar diledi.

Başkan Yıldırım, seçimlerin Sivas'a ve başkan adaylarına hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin vazgeçilmesi olan seçimlere 4 aday ile gidecek olan Şoförler Odası'na ve adaylara yakışan bir centilmenlik havasından memnun olduklarını belirtti.

Başkan adayları Yalman ve Köksal, ziyarette yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



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