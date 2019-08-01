Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na özel Gift Pass Çek fırsatı

İSTANBUL (AA) - Çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her bin liralık siparişleri için anında 60 lira değerinde Gift Pass Çek kazanıyor.
Ayrıca çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her bin liralık siparişleri için anında 60 lira değerinde Gift Pass Çek kazanma şansını yakalıyor.
Çalışanlar ise Sodexo’nun Türkiye geneline yayılmış üye iş yerlerinde, geniş bir ürün yelpazesinde alışveriş yapma özgürlüğü elde ediyor ve ihtiyacına uygun ürünleri tercih ediyor.