İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Aon Hewitt tarafından düzenlenen Aon Best Employers 2018 Programı kapsamında, bir kez daha "En İyi İş Yeri" ödülüne layık görüldü.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, son iki senedir kazandığı bu ödülle bir başarıya daha imza attı. Bu sene de Çalışan Bağlılığı araştırmasını Sodexo Türkiye adına yürüten Aon Hewitt, çalışan deneyimi ile öne çıkan markaları ödüllendirdi. Sodexo Türkiye, Aon Hewitt Türkiye veri tabanındaki 400 şirket arasından 175 şirketin değerlendirildiği araştırmada, en iyi çalışan deneyimi ve çalışma ortamına sahip 18 şirketten biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, çalışanları tarafından ödüllendirilmekten dolayı gurur duyduğunu belirtti.

İşlerinin odağında çalışan bireyler olduğunu aktaran Özcan, çalışan bireylerin iş-yaşam dengesini sağlayarak yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Özcan, şunları kaydett:

"Biliyoruz ki, bağlılığı yüksek, severek çalışan ve firmasını daha ileriye götürmek için gönülden çaba gösteren mutlu çalışanlara sahip olan firmalar, daha yüksek performans gösteriyorlar. Biz de oldukça yüksek çalışan bağlılığına sahibiz: Yüzde 80. Mutlu çalışanlarımız sayesinde iş ortaklarımızın da performanslarını artırıyoruz. Her sene istikrarlı olarak büyüyoruz. Bu büyümenin ardında tüm çalışanlarımızın firmamıza olan bağlılığı ve çalışma arzusu yatıyor. Biz bir aileyiz ve çalışanlarımız bizim için öncelikli. Bu ödülü de onların sayesinde aldık."

Sodexo Türkiye’nin çalışanları için en verimli çalışma ortamını yaratmak amacıyla birçok İnsan Kaynakları uygulaması bulunuyor. Kurum içi iletişimi artırıcı faaliyetler, eğitimler, takdir programları, sosyal kulüpler, çalışanlara özel diyetisyen hizmeti, sosyal alanlar bunlardan bazıları.