Social Media Effect sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Aslı Aydemir'in ikinci kişisel sergisi olan "Social Media Effect" sanatseverlerle buluştu.

Sosyal medyanın absürt ve somut etkilerini vurgulayan eserlerin yer aldığı kadın temalı sergi, Istanbul Concept Gallery'de açıldı.

Sergiye iki yılda hazırlanan Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinde birçok sosyal medya kanalını izlediklerini söyledi.

Öldürülen kadınlara ilişkin haberleri de hazırlık sürecinde takip ettiklerini belirten Aydemir, "Gazeteler, makaleler, birçok kadın programı arşivledik. Bu süreç içerisinde 'anitsayac.com' üzerinden 2018 içerisinde ocak ayından kasım ayına kadar olan bütün katledilmiş kişilerin isimleriyle birlikte bir anıt mezar hazırladım. 'Snow White' işi bunu temsil etmekte." diye konuştu.

Aydemir, sosyal medyadaki "mutluluk" pozlarıyla şiddet olaylarındaki zıtlığa dikkati çekerek, "Aydemir, sosyal medya hepimizin içinde bulunduğu çok ciddi bir platform. Bu platform içerisinde herkes çok mutlu. Sanal karakterler yarattılar ve o sanal karakterler gerçek karakterlerden çok daha önemli bir konuma geçti. Gerçek olmayan birçok şey izlemekteyiz orada." değerlendirmesinde bulundu.

Son gün 6 Ocak

Sergi için araştırma yapmaya başladığında ruhsal olarak çok yıprandığını aktaran sanatçı, "Pamuk Prenses" enstalasyonu için ocak ayından kasım ayına kadar katledilen kadınları ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Ana malzeme olarak porselen kullanılan, epoksi, linol baskı ve hazır malzemelerle anlatımı çeşitlendirilen sergi, kadın sorunlarına işaret ediyor.

"Social Media Effect" sergisi, "dantelli tost sunumu" gibi sosyal medya paylaşımlarından üçüncü sayfa haberlerine uzanan bir çeşitlilik sunuyor.

Aydemir'in ikinci kişisel sergisi olma özelliği taşıyan "Social Media Effect", kadına şiddet olaylarını unutturmamayı, alışılmasına izin vermemeyi amaçlıyor.

Farklı serileri içinde barındıran sergi, 6 Ocak'a kadar izlenebilecek.