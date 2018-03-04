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Snowboard Dünya Kupası’nın ardından

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik: - "Katılan herkesten teşekkür aldık"

04 Mart 2018 Pazar 13:12
Snowboard Dünya Kupası’nın ardından
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te gerçekleştirilen 2018 FIS Snowboard Dünya Kupası'nın hiç bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını, katılan herkesten teşekkür aldıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çelik, FIS Yarış Direktörü Peter Krogoll, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve diğer yetkililerle şampiyonayı değerlendirdi.

Dünya Kupası'nı hiç bir olumsuzluk yaşanmadan geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Çelik, şunları kaydetti:

"Katılan herkesten teşekkür aldık. Özellikle sporcular Kayseri'yi ve Erciyes'i çok seviyorlar. Buradan mutlu ayrılıyorlar. Organizasyona verdiğimiz emek Erciyes ve Kayseri’nin marka değerini çok daha fazla artırdı. Böyle bir şampiyonayı üst üste üçüncü kez yapma başarısı göstermemiz artık hedeflerimizi daha büyük organizasyonlara yöneltmemizi sağladı. İnşallah artık kış sporlarında bir dünya markası haline gelen Erciyes daha büyük organizasyonları başarıyla gerçekleştirecektir."

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇelikErciyesSnowboard
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