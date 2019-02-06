SNHR'den KSYÖ'ye çağrı

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (KSYÖ), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği ve hala araştırılmamış 191 kimyasal silah saldırısını gündemine almasını talep etti.

SNHR, yazılı açıklamasında, yetkileri genişletilen KSYÖ'den Esed rejimi ve DEAŞ'ın yaptığı ancak şimdiye kadar araştırılmamış 191 kimyasal silah saldırısını gündemine alarak araştırmasını istedi.

Açıklamada, KSYÖ'nün Suriye'de 23 Aralık 2012-31 Aralık 2018 döneminde düzenlenen saldırıların 43'ünde kimyasal silah kullanıldığını kanıtladığı hatırlatıldı.

Bunlardan 30'unun SNHR'nin belgelediği 221 kimyasal silah saldırısı arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, kalan 191 saldırının da araştırılması gerektiğinin altı çizildi.

- Esed rejimi 216 kez kimyasal silaha başvurdu

SNHR açıklamasında, rejimin 216, DEAŞ'ın 5 olmak üzere ülkede 221 kez kimyasal silah saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Rejim güçlerinin Suriye'de örgütün çalışmalarını defalarca engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Rejim, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün bazı üyelerinin ülkeye girişini geciktirmek için vize işlemlerinde engeller çıkardı, mesajlarına geç yanıt verdi. Bazı üyelerin olay yerine intikaline zorluklar çıkardı." ifadelerine yer verildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde 27 Haziran 2018'de düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansı'nda, KSYÖ'nün yetkileri genişletilmişti. KSYÖ'ye, İngiltere'nin inisiyatifi ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkenin ortak kararıyla kimyasal silah kullanımını tespit etmenin dışında, faili de açıklama yetkisi verilmişti.



