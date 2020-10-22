SMS ve Resimli 2020 Mevlid Kandili Mesajları

Mevlid Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.



Bu yıl Mevlid kandili

28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

günüdür



MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenlerin günahları affedilir.



Bu gece, Peygamber efendimiz aleyhisselamın doğum zamanlarında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp, okurlar ve birbirlerine anlatırlardı.

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor.





Sevdikleriniz ve Dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajları



- Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.



- Bu mübarek günlerimizde mümin kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.



- Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul,

kandilin mübarek olsun.



- Umutlarımız gerçek mutluluklarımız daim kandiliniz mübarek olsun.



- Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.





- Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlıkandillere.- Bir kucak sevgi, bir avuç dua, içten bir selam kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Eviniz huzur kalbiniz nur dolsun, mübarek kandiliniz kutluolsun.- Şeytan senden çok uzakta, melekler başucunda olsun, duaların kabul, kederlerin son bulsun. Kandilin mübarek olsun.- Bugün ellerini her zamankinden daha çok aç. Avucuna melekler gül koysun yüreğin coşsun kandilin mübarek, duaların kabul olsun.- Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle kandilinizi kutlar size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.- Bu gece nur inmiş kalplere bir gül verilmiş tüm sevenlere işte bu sevenlerin duası semalarda buluşmuş bu gece dualarda buluşalım. Hayırlı Kandiller...- Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.- Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.