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SMDK Başkanı Seyf istifa etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti.

09 Mart 2018 Cuma 22:27
SMDK Başkanı Seyf istifa etti
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İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

SMDK'den yapılan açıklamada, koalisyon başkanı Seyf'in sağlık nedenlerinden dolayı istifasını sunduğu kaydedildi.

Açıklamada Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa'nın seçimler yapılana dek geçici olarak Seyf'in görevini yürüteceği belirtildi.

Riyad Seyf, Mayıs 2017'de İstanbul'da yapılan seçimlerde SMDK'nin 6'ncı başkanı olmuştu.

Başkanlık seçimlerinin tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhabir: Suhib Mohammad Nemed Abed, Muhammed Shekh Yusuf


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