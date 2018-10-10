SMDK Başkanı Mustafa: Soçi mutabakatı bizi ve siyasi çözümü güçlendirecek

ANKARA (AA) - ADHAM KAKO/MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, İdlib ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği 2 günlük ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, Suriye'ye denetleme ziyareti sırasında Soçi mutabakatı kapsamında oluşturulan silahsızlanma hattındaki bölgeleri gezdiklerini belirterek, "Ziyaretimiz sırasında muhaliflerin mevzilerini gezdik. Özgür Suriye Ordusu mensuplarının bölgede mevzularını koruduklarını gördük. Cephe hattından sadece ağır silahların çekildiğini gördük." dedi.

Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahların belirlenen takvimden daha önce çekildiğini vurgulayan Mustafa, "Bu mutabakat, Suriye muhalefetinin önünü açtı. Rejim ve Rusya, Suriye'de askeri çözüme inanıyordu. Ancak biz hep siyasi çözümden yana olduk. Soçi mutabakatı, bizi ve siyasi çözümü güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Mustafa, çok sayıda ülkenin bu mutabakatı sabote etmek çapa harcadığı değerlendirmesinde bulunarak, "Özgür Suriye Ordusu bunun bilincindedir ve buna karşılık vermemektedir." diye konuştu.

"Anlaşma kapsamında bölgedeki sivillerin güvenliği sağlanacak"

SMDK Başkanı Mustafa, beraberindeki heyetle yaptıkları ziyaret kapsamında cephe hatlarına yakın yaşayan sivillerle de bir araya geldiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca sivil ve yerel meclislerle görüştükleri bilgisini veren Mustafa, "Yaptığımız görüşmelerde İdlib ile ilgili varılan anlaşmanın doğru yolda atılan bir adım olduğunu gördük." diye konuştu.

SMDK Başkanı Mustafa, mutabakatla bölgeyi yönetmek için gerçekçi ve uygulanabilir hedeflere sahip olan proje üreteceklerini, bölge halkıyla daha yakın olacaklarını ifade etti.

Mustafa, projeyi sivillerle doğrudan irtibatı olan kurumlarla koordine edeceklerini belirterek, "Anlaşma kapsamında bölgedeki sivillerin güvenliği sağlanacak." dedi.

Soçi mutabakatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için 17 Eylül'de Soçi'de ek önlemleri görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörmüştü.









