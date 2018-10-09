SİVAS (AA) - Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesine yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Sızır Şelalesi, doğa severlerin uğrak mekanı.

Sivas Valiliği, Gemerek Kaymakamlığı ve Sızır Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan ve 2. derece doğal sit alanı olarak tescil edilen Sızır Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İl merkezine 135 kilometre mesafede bulunan ve geniş bir ağaçlık alan içerisinde yer alan Şelale, başta Göksü Çayı olmak üzere birkaç su kaynağından besleniyor.

Yaklaşık 20 metreden dökülen suyu ile yürüyüş yolları, ahşap köprü ve korkuluklarıyla farklı bir güzelliğe sahip olan şelale gezi ve fotoğraf tutkunlarını misafir ediyor.