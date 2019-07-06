Siyasilerin gözaltına alınması emri veren general

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz ihanetinin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran darbecilerden bazıları, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi firar etmekte buldu.

Firar eden isimler arasında, darbe girişimine aktif olarak katılan ve Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş, Kadir Topbaş, Mehmet Müezzinoğlu ve Fatih Saraç gibi siyasi-bürokratların isimlerinin yer aldığı bir liste hazırlayarak gözaltına alınmaları için talimat veren dönemin 66. Zırhlı Tugay Komutanı olan eski Tuğgeneral firari sanık Mehmet Nail Yiğit de yer alıyor.

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Hain darbe girişiminden bir gün önce, 14 Temmuz'da saat 10.00-11.00 arasında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in odasında teşebbüsün planlanmasına ilişkin bir toplantı tertip edildi.

Bu toplantıda, firari darbeci Yiğit, personeli ile darbe girişimi üzerinde çalıştığını, herhangi bir problemin olmadığını, her bir bölgeye hangi birlik komutanlığının gönderileceğinin planlamasının yapıldığını ve hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Daha sonra darbe girişiminde rol olacak personeli çağırtarak toplanma emri veren Yiğit, aynı gün öğle saatlerinde yine 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında tertip edilen toplantıya Murat Yanık, Uzay Şahin, Mehmet Murat Çelebioğlu ile birlikte katıldı.

Olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapan Yiğit, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamının yanı sıra İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasını oluşturanlardan biri olan Yiğit, girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasında aktif rol aldı.

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İstanbul'daki "Yurtta Sulh Biziz" adlı WhatsApp grubunda olan Yiğit, 15 Temmuz'da saat 23.03'te "Başbakan açıklama yapıyor." şeklinde mesaj attı.

Örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip, konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisi bulunan yönetici vasfında olan Yiğit, ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılmasında etkin rol üstlendi.

Darbe girişimi öncesinde İstanbul'daki askeri birliklerde yapılan toplantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde rol alan Yiğit, toplantılar öncesinde darbe girişiminden haberdar olup ayrıca komuta ettiği birliklerin planlamasını gerçekleştirdi. Yiğit, darbe günü de bulunduğu birliğinde faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden bizzat denetleyerek verilen emirleri iletti.

İstanbul'daki darbe girişimi faaliyetlerinin başlamasını müteakip planlamada belirlenen noktalara askeri unsurları sevk emrini vererek idare eden Yiğit, darbe girişiminin başarısız olmasının akabinde firar etti.

Ajandadan çıkan notlarda "Alınacaklar" listesi

Firari sanık Yiğit'in evinde ve iş yerinde yapılan aramalar neticesinde, Genelkurmay Başkanlığı ile 1. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezinden askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi ve ekleri ile direktife uyulması konulu mesaj belgeleri, 12 sayfadan oluşan Sıkıyönetim Kanunu metninin yer aldığı belge, el yazısıyla yazılmış İstanbul ili genelinde Avrupa ve Anadolu yakalarında sevk edilecek zırhlı ve silahlı unsurların sayısı ve niteliğinin yer aldığı ajanda bulundu.

Aramalar sonucunda kontrol altına alınacak yerlerin isimlerine ilişkin notların yanı sıra aynı ajanda içerisinde "Alınacaklar" başlığıyla "A. Davutoğlu, K. Topbaş, M. Müezzinoğlu, B. Kuzu, Numan K. ve M. Fatih Saraç" isimlerinin yer aldığı belge ele geçirildi.

Suçlamalar

Mehmet Nail Yiğit hakkında, İstanbul'da darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve azmettirici gibi birçok suçtan işlem yapıldı.

Darbeci Yiğit, "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlarının yanı sıra Ümit Dündar, Tayyar Ertem, Tahir Bekiroğlu, Mesut Özel'e karşı "cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, Digitürk ve Doğan Medya Center, Casper Plaza, Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşkesi, TRT Harbiye Radyo Binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgalinden de sorumlu tutuluyor.

Celepoğlu'nu cezaevinde birkaç kez ziyaret etti

Darbeci Özkan Aydoğdu'nun cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, darbe girişimine katılanlardan Mehmet Nail Yiğit ile olay günü ve takip eden gecesi dikkati çekici olarak çok sayıda gelen-giden arama kaydı bulunuyor.

Firari sanık Yiğit, MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu, 3. Kolordu Komutanlığı Hasdal Askeri Cezaevi Müdürlüğünde 1 Aralık 2015 ila 10 Aralık 2016 tarihleri arasında birkaç kez ziyaret eden asker şahıslar arasında bulunuyor.

İstanbul'daki "ana darbe davası" sanığı olan ve 27 Temmuz 2016'da KHK ile ihraç edilen Yiğit'in dosyası, aynı davanın diğer firari sanıkları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Uzay Şahin, Ahmet Zeki Gerehan, Engin Durmaz, İrfan Arat, Mehmet Murat Çelebioğlu, Onur Özden ve Rıfkı Keser ile birlikte ayrıldı.

Darbeci Yiğit, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde kırmızı kategoride yer alıyor.