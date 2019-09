'Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı'

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, havalimanından tören alanına kadar vatandaşların gösterdiği ilginin kendisine ayrı bir huzur ve coşku verdiğini ifade etti.



Yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra tekrar Konyalılar ile bir araya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, "Tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin zirve şehri Konya, bugün de ülkemizin iftihar kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyalılar'a 31 Mart seçimlerinde büyükşehir belediyesinde verdikleri yüzde 70,5 oranındaki rekor destek için şükranlarını sundu. Konya'nın bu neticeyle büyükşehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya yerleştiğini belirten Erdoğan, yine bu oranın AK Parti'nin 15 yıldır mahalli idareler seçimlerinde Konya'da elde ettiği en yüksek destek oranı olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Rabbim hepinizden razı olsun, sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına, sizi de bizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. Yine çok yüksek oy oranlarıyla yüzümüzü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.



Erdoğan, seçimlerdeki rekor destek için ilk fırsatta teşekkür etme amacıyla geleceğini söylediğini ve bugün bunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm Konyalılar'a teşekkür etti.



Konya'nın büyük medeniyet davalarına tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de en büyük desteği verdiğini anlatan Erdoğan, "Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretleri'nin, alemi ilimle bulan Konevi Hazretleri'nin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem kültürde hem ilimde hem de gönüllerin nuruyla beslenen, tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir." ifadelerini kullandı.



"Bir gözümüz hep Konya'da"

Konya'nın "alimler şehri" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah bu alimlerin, gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bunun yolu da kendimiz olmaktan, kendi fiziki ve manevi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktan geçiyor. Mevlana Hazretleri'nin emanetini her şeyiyle aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız, Selçuklu'dan bize kalan her bir eseri gözümüz gibi koruyamazsak tarihimize layık olamayız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en gözde tasarım, geliştirme, üretim, ihracat merkezlerinin ilk sıralarına çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. İşte bunun için nerede, ne yapıyorsak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır."



Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu bildiklerine dikkati çeken Erdoğan, geçen yıl Mavi Tünel İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nin açılışını yaptıklarını, aralık ayında da toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, bugün de toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını anımsatarak, bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, sağlık tesisi, enerji alt yapı inşaatı, yol, öğrenci yurdu ve çeşitli kurumların hizmet binalarının yer aldığını anlattı.



Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde tamamladığı yol, köprülü kavşak, üst geçit, gölet, sulama tesisi, mezbaha, pazar yerleri, park ve çarşı gibi hizmetlerin açılışını da bugün yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Karatay, Selçuklu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir belediyelerinin tamamladıkları yatırımları da bugün resmen hizmete alacaklarını söyledi.



Tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eser ve hizmetlerin Konya'ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.



Konya'ya kazandırdıklarının bunlardan ibaret olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum, son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.



Vatandaşların "Konya seninle gurur duyuyor." ifadelerine, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." diyerek karşılık veren Erdoğan, "8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 yeni devlet üniversitesi kazandırarak, 20 bine yakın yurt yatağı kapasitesi oluşturarak Konya'nın eğitim alt yapısını adeta yeni baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de önemli etkinlikler için Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, ayrıca gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor kompleksleri inşa ettik." şeklinde konuştu.



Konya şehir stadyumunda milli maçların da oynandığını hatırlatan Erdoğan, "Artık Konya gençliği sporu seviyor, spora sahip. Ama dün galiba 2-2 değil mi? Şöyle yeniden daha diri bekliyoruz." dedi.



Eski stadyumun olduğu yere millet bahçesi yapacaklarını dile getiren ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Murat Bey hazırlıklar tamam mı?" diye soran Erdoğan, Kurum'dan "Tamam" yanıtı aldığını ifade etti.



"Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu bin 141 kilometreye çıkardık"

Erdoğan, Konya'da inşaatı devam eden ve seneye açılacak şehir hastanesinin bin 250 yatak kapasitesiyle ülkenin en büyük sağlık tesislerinden biri olacağını vurguladı.



Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 141 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, hızlı tren hatlarıyla Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladıklarını belirtti.



Karaman hızlı tren hattının bittiğini, sinyalizasyon çalışmaları tamamlanınca işletmeye açılacağını bildiren Erdoğan, bu hattın devamının Mersin'e, Adana'ya, Osmaniye'ye, Gaziantep'e kadar uzandığını söyledi.



Erdoğan, bir başka hızlı tren projesinin ise bir taraftan Antalya'ya diğer taraftan Kayseri'ye kadar uzanacak olan ve Konya'nın merkezinde yer alacağı hat olduğunu, çalışmaları süren bu hattın inşasına da en kısa sürede başlayacakları bilgisini verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sanayiyi ve Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra mevcut yerlerinde büyük bir kentsel dönüşüm başlattıklarını dile getirdi.



"Mavi Tünel, şehrin geleceğini şekillendirecek"

Konya Ovası'nın bereketini artıracak Mavi Tünel'in şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık, sulama tesisleriyle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, "Tarıma elverişsiz bir bölge olan Karapınar'da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz." dedi.



"Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan yatırım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eserlerin, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istediğini belirterek, "Hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi veriyorum. Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı, Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.



"Çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık"

Çiftçilere de pancar kotalarına ilişkin müjde veren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Pancar üretimi, Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah bereketini versin."



Konya'ya bir müjde daha veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu büyük organizasyonunun sonuncusu 2017'de Bakü'de yapılmıştı. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, inşallah kasım ayında ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Tüm bu müjdelerin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Konya'nın da her alanda daha çok üreterek daha büyük başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğine yürekten inanıyorum."



Belediyeciliğin sıradan bir faaliyet olmanın çok ötesinde tam manasıyla bir gönül işi olduğunu ifade eden Erdoğan, onun için "gönül belediyeciliği" ifadesini kullandıklarını, 25 yıldır ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli ve anlayışı inşa ettiklerini anlattı.Erdoğan, "Şehirlerimizi, gecemizi gündüzümüze katarak sadece mesaimizin tamamını değil, aynı zamanda gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Sokağıyla, caddesiyle, binasıyla, parkıyla, havasıyla, suyuyla en önemlisi de insanıyla şehirlerimize hizmet ediyor, eserler ortaya koyuyoruz. Her şey gibi hizmet de nasip işidir, aynı zamanda niyet işidir, nasibimizde bulunmuyorsa hele hele niyetiniz de yoksa seçim de kazansanız makam mevki sahibi de olsanız hizmet yapamazsınız." ifadelerini kullandı."İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok"CHP'yi eleştiren Erdoğan, belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerinin herkes tarafından görüldüğünü söyledi.Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkan adaylarının bulunduğu vaadlere değinen Erdoğan, şöyle konuştu:"Ulaşımdan, süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? 'Kazandığımız belediyelerde kimseyi işten çıkartmayacağız' demiyor muydu, ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik Bay Kemal, 'namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaadlerin yerine getirilmesini bekledi. Peki CHP'liler ne yaptı dersiniz, önce 'bizim böyle bir sözümüz yok', diyerek inkar yoluna gittiler. Önlerine verdikleri sözlerin belgeleri konulduğunda ise 'bunları CHP'nin kampanyasını yapan ajansa sorun' dediler. İşleri güçleri hep yalan. Korkarız bu işin ihalesi sonunda Genel Merkezde veya kampanyada ücreti mukabili çalışan bir garibanın da üzerinde kalabilir."CHP'li belediyelerin hizmetlerini de eleştiren Erdoğan, "İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayan kardeşlerim biliyor. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da ve daha pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum. Evet, karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan, bir kaç ay içerisinde her tarafı lime lime dökülen bir parti ve ekibi bulunuyor." dedi."Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk." dedi.Erdoğan, şunları söyledi:"Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla 'tiyatro' diyenler, asıl tiyatroyu seçim meydanlarda kendileri sergilemişler. Bu tiyatronun senaryosu şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaadedecek. Adaylar seçimi kazanınca da 'bunların bizimle ilgilisi yok' diyecek. CHP, 31 Mart gecesinden beri bu senaryoyu adım adım hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandırmaktır, bunun adı alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır, düzenbazlıktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'lilerin sözlerini tuttukları konuların da olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:"Mesela bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri ve kamuoyunda gizlemek için köşe bucak kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla maalesef elele, dirsek temasında ve ne diyor, 'biz sizlerle beraberiz'. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp, bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların iki yüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır. Onun dışında herkesin, özellikle de seçimler için kol kola girdikleri tüm çevreler karşısında gayet mülayimdirler. Bugün oynadıkları rolle milleti kandırdıklarını sananlar inşallah en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı Allah'ın izniyle alacaklar.""Bize diş geçiremeyenler tüm güçleriyle birliğimize saldırıyor"Kendisinin ve AK Parti çatısı altında toplanmış herkesin öncelikli vazifesinin büyük ve güçlü Türkiye davasını hedefine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Bunun için kimin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendimizin ne yaptığına, nereye gittiğine bakacağız. Biz 15 Temmuz'dan beri Cumhur İttifakı içerisinde birlikte hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerle tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı olarak bakanlıklarımız, kurumlarımızı, partimizi en iyi şekilde çalıştırmanın gayreti içerisindeyiz. Milletvekilleri Meclis'te ülkemizin ihtiyacı olan kanunları en ideal şekilde hazırlamaya ve çıkartmaya çalışıyor. Belediye başkanlarımız kendi şehirlerine en güzel hizmetleri kazandırmanın peşinde koşuyor. Tüm bu faaliyetleri belirli bir noktaya getirmek için önümüzde dört yıllık kesintisiz süre var. İyi bir planlamayla ve sıkı bir çalışmayla 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz."Ne sınırda kurulan terör tuzaklarının ne ekonomiye yönelik saldırıların ne de diğer engellerin kendilerini hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemize ve ülkemizin nezdinden bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. Yaptıkları iş bu. AK Parti'den ne kopartırsak kardır anlayışıyla, birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Halbuki biz bu oyunları geçmişte çok gürdük. Vesayetle mücadelemiz sırasında da benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17/25 Aralık sürecinin ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullandı."Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı"İktidarları boyunca birçok siyaset mühendisliği oyunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı." ifadesini kullandı."Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasetin kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak bir iş olmadığını söyledi.Erdoğan, siyasetin hiçbir somut temeli olmayan imalar, ithamlar veya tehditlerle yapılacak bir iş olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:"Eğer, siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar. Zira, Rabb'im gururla hareket edenlere en büyük tokadı her zaman atar. Bunu da görelim, bilelim. Şahsımızın da AK Parti'nin de kimi konularda eksiği, kusuru olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk, inancımızda sadece alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Biz, hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa birtakım adımlar atmaktan çekinmedik.""Hesaba çekilmeden, önce kendinizi hesaba çekiniz. Ferman bu." diyen Erdoğan, bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil millete karşı vazifenin gereği olarak addettiklerini ifade etti."Cumhur İttifakı'ndaki kararlı adımlarımızı, bundan sonra da devam ettireceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulamaları ışığında bakanlıklarla, kurumlarla iş ve işlemlere ilgili değerlendirmeler yaptıklarını ve raporlar hazırladıklarını belirtti.Erdoğan, kısa bir süre içinde bir yıllık yeni yönetim sisteminde neler yapıldığını paylaşacaklarını anlatarak "Aynı şekilde partimizin olağan kongre takvimini 7 Ekim itibarıyla başlatarak orada da bir değişim sürecinin önünü açtık. AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." diye konuştu.Erdoğan, şunları kaydetti:"İnşallah, önümüzdeki dönem her şeyin yerli yerine oturduğu, her işin tıkır tıkır yürüdüğü, hedeflerimize birer birer ulaştığımız bir dönem olacaktır. Bunun için sizlerin sadece desteğine değil aynı zamanda tespitlerine ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Konya'nın her konuda olduğu gibi bu hususta da en önlerde yer alacağına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Rabb'im, yar ve yardımcımız olsun. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı'ndaki attığımız kararlı adımları, aynen bundan sonra da parlamento içi parlamento dışı devam ettireceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca beş Osmanlı sultanının kemiklerinin bulunduğunu belirterek "İnşallah onların da Alaaddin Tepesi'ne defnini gerçekleştireceğiz." dedi.Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu.Daha sonra, Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

