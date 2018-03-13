"Siyah" ve "Beyaz"ın aşkı Tanzanya'ya bereket getirdi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Yardımsever gezgin Sevde Sevan Usak, 5 yıl önce Tanzanya'da tanıştığı eşi Fabio Saita'nın memleketi Masai'deki yardım faaliyetleri görenlerin takdirini kazanıyor.

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Sevde Sevan Usak, hayatını fotoğraf çekmeye adamış gezgin. Gittiği 74 ülkede çektiği insan ve doğa fotoğraflarıyla gazete ve dergilere gezi yazısı hazırlayan Usak, hayatının aşkını 5 yıl önce gittiği Tanzanya'da buldu.

Ülkenin Masai bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Fabio Sumaili Saita ile tanışan Usak, ilk görüşte aşık olduğu Saita ile evlenmeye karar verdi.

Kısa sürede dünyaevine giren Usak, 5 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yılın bir bölümünü eşinin yaşadığı Masai'de geçiren Usak, Türkiye'de çocuk kitapları yayımcılığı sürdüren ajansın yöneticiliğini yürütüyor.

- "Beyaz Masaili" gönülleri fethetti



Usak, eşiyle yaşadığı Masai bölgesinde insanların zorlu yaşamına tanıklık etti. Elektrik ve suyun olmadığı yerde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat kuran Usak, bir yıl içinde 4 derin su kuyusu açtırdı.

Kuraklığın yaşanmaz hale getirdiği yerde açılan kuyulardan çıkarılan temiz su, bölgenin kaderini değiştirdi. Masailerin kıt kaynaklarla hayata tutunduğu Afrika'da, 15 çeşit sebze ve meyveyi yetiştiren Usak, kısa sürede halkın sevgisini kazandı.

"White (beyaz) Masaili" ve "Türk gelin" ismiyle anılan Usak, bölgede bahçe tarımının gelişmesine öncülük etti. Yardımseverliğinin yanı sıra Masaililerle kurduğu güçlü diyaloğu sayesinde halkın sevgisini kazanan Sevde Usak'ın adı doğan çocuklara veriliyor.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla da ilgi çeken ve iki bin kişinin yaşadığı Masai'nin adeta kaderini değiştiren "beyaz gelin" çok sayıda ödüle layık görüldü.

Sevde Usak, bir konferansa katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine, sıra dışı hayatını anlattı.

İsviçre'de doğduğunu ve 25 yılda 74 ülke gezdiğini ifade eden Usak, gittiği ülkelerde; insan, doğa ve kültür tanıtımı yaptığını, hayatını değiştiren hikayenin ise 5 yıl önce Tanzanya'da başladığını dile getirdi.

- İlk görüşte "siyah-beyaz" aşk



Usak, ülkenin en uzak yerlerinde yaşayan Masai kabilesini görmeye gittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Masai bölgesinde eşimle o zaman tanıştım. Hayvancılıkla uğraşıyor. Tanışır tanışmaz evlenme teklifi etti. O süreç hızlı gelişti ve kısa sürede evlendik. 3-4 ay Tanzanya'da kalıyorum sonra Türkiye'deki işlerimi takip ediyorum. Arada başka ülkelere de gidiyorum. Eşim de yılın bazı zamanlarında buraya geliyor. İş durumumuza göre ayarlıyoruz. Türkiye'yi çok seviyor. Çok sempatik birisi. Yakın çevrem 'senin bir şeyler yapacağın belliydi ama Afrikalı eşin olacağını beklemiyorduk' diyor. Yabancı biriyle evleneceğimi tahmin ediyorlardı ama Tanzanyalı olacağını kimse beklemiyordu. Ailem de aynı düşünüyor ama ailem eşimi çok seviyor. Çok saygılı. Neşeli kişiliğiyle ailemin de gönlünü fethetti. İngilizce konuşuyoruz. Onların dilini Svahilice'yi öğrenmeye çalışıyorum. O da Türkçe öğreniyor."

- Masaililer sebzeyle tanıştı

Aslan, zürafa ve çok sayıda vahşi hayvanın yaşadığı coğrafyaya hayran kaldığını anlatan Usak, bölgede hayvancılığın yaygın olduğunu, temiz su imkanlarına ulaşmanın zorluğuna işaret etti.

Usak, bölgede yaşayan 2 bin Masailinin geçmişte yaşanan kuraklıkta zor günler geçirdiğini belirterek, "Dört yıl önce eşimin memleketinde ciddi kuraklık oldu. Ben de bunu yaşadım. Kaldığımız evde su ve elektrik yok. Bölgedekiler zor şartlar altında yaşam sürüyor. Türkiye'deki dernek ve vakıflarla görüştüm. Bir yıl içinde 4 derin su kuyusu açıldı. Halkın hayatı tamamen değişti. Suya ulaşmak için günde 3-5 saat yürüyorlardı. Su da çamurluydu, sağlıklı değildi. Orada sadece mısır ekiliyor. Sebze ve meyve bölgede hiç yetiştirilmemiş. Türkiye'den tohum getirdim. 3-4 dönümlük araziye 15 çeşit sebze ektik. Onların hepsi de ürün verdi. Hayatlarında ilk kez domates, biber, salatalık, acur, fasulye ve kabak gördüler. İlk kez bu ürünleri tattılar. Şu anda bahçe tarımını öğrendiler, bunu ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.

- Çok sayıda ödül aldı

Tanzanya'nın uzak bölgesinde gösterdiği fedakarlığıyla çok sayıda ödül alan Usak, "Faaliyetler için orada devamlı birilerinin bulunması gerekiyordu. Benim böyle bir katkım oldu. O insanlarla birlikte yaşadım. 'Beyaz Masaili' diye takılıyorlar. Kısa sürede onlara ve bölgeye uyum sağladım. Doğan çocuklara ismimi verdiler. Yakınlık oldu, sevdiler. Ödül verilmesinin sebebi ilk defa böyle bir işi yapmak için bölgede ikamet etmem dolayısıyladır." değerlendirmesini yaptı.

Usak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganı ile gerçekleştirilen 4. Uluslararası İyilik Ödülleri organizasyonunda, 1500 iyilik hikayesi sahibi arasından ödüle layık görüldü.