Sivrihisar'da trafik denetimi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.
Sürücülere ve araçlardaki yolculara çeşitli ikramlarda bulunulan denetlemede, drone yardımıyla da kuralları ihlal edenler tespit edildi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.Eskişehir-Ankara karayolunda yapılan trafik denetlemesine İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen ve diğer ilgililer...
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.
Sürücülere ve araçlardaki yolculara çeşitli ikramlarda bulunulan denetlemede, drone yardımıyla da kuralları ihlal edenler tespit edildi.