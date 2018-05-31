Sivrihisar'da 32 yıllık gelenek devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar İslami İlimler Vakfınca 32 yıldır her ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar veriliyor.

Vakıf Başkanı Mustafa Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakfın aşevinin yardımseverlerin destekleriyle ayakta durduğunu belirterek, onlardan gelen yardımlarla pişirilen iftarlıkların ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını kaydetti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Altan, şöyle konuştu:

"Bu yıl bin 100 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza vakfımızın yemekhanesinde pişirilen üç çeşit sıcak yemek ve ekmek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, temizlik ve hijyen bakımından aşevi çalışanları yemek servisi yaparken, önlük, eldiven, bone ve galoş giymeye dikkat ediyor. Geçen yıl başlattığımız uygulamayla evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi aileler için de yemeklerini evlerine götürmeye başladık. Bu yıl 70 ailenin günlük 3 çeşit yemeğini ve ekmeğini kapısına kadar götürüp teslim ediyoruz. Sağladıkları maddi ve manevi desteklerle İslami İlimler Vakfının bu anlamlı hizmetini yıllardır başarılı bir şekilde sürdürmesini sağlayan herkesten Allah razı olsun."