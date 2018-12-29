Sivrihisar ilçesi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sakarya'da 12 kişilik küçük bir grupla başlayan, 2016 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde çalışmalarına büyüyerek devam eden Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Hikayemizin yarım asırlık yerli sesi Mustafa Kutlu" etkinliğinde, Anadolu Mektebi Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi öğrencileri, sorumlu öğretmenleri Mehtap Topan'ın önderliğinde sunum yaptı.

Okul müdürü Mehmet Öz, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kutlu'nun, "Bir şey yap güzel olsun. Huzura vesile olsun, şevk versin, hakikate işaret etsin. Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun." sözlerini hatırlatarak bugün burada hep birlikte güzel bir etkinliğe vesile olduklarını söyledi.

Eskişehir Milli Egitim Müdürü Hakan Cırıt ise Mustafa Kutlu'nun toprağa bağlı bir yazar olduğunu belirterek, modern dünyanın, teknolojinin bizleri esir ederek yapmak istediklerimizin ancak yüzde 25'ini gerçekleştiren zaman yoksunu insanlar haline getirdiğini söyledi.

Sivrihisar Kaymakam Vekili Dr. Erdinç Yılmaz da toplumun refaha ulaşmasını sağlayacak olan okuma faaliyetleriyle örnek olan Anadolu Mektebi'nin, çıktığı bu hayırlı ve kutlu yolda çalışmalarını artırarak devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü de konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Mektebi olarak öğrencilerimizin okumasını, anlamasını, konu seçmesini, değerlendirmesini, araştırma yapmasını, konuşmasını ve sonrasında da bu konuşma metinlerini yayımlamayı hedefliyoruz. Düşüncelerini yazıyla anlatacak hale gelen ve zaman ilerledikçe kendisine en uygun alanı seçecek, toplumunu, edebiyatını, dilini seven, destanlarını, türkülerini tanıyan öğrenciler yetiştirmek için çalışıyoruz. Zahmetli olan bu yolda sabırla emek verirseniz zaman kaybetmeden istediğinize ulaşırsınız."

Anadolu Mektebi, halen 40'a yakın ilde sorumlu öğretmenleri eşliğinde, belirlenen yazarın tüm eserlerini okuyarak edebi, sanatsal ve kültürel donanımlarını artıran öğrencilerin; yazarın şahsiyeti, görüşleri ve eserlerindeki konuları değerlendirip izleyenlere sundukları panel programları ile de onların özgüvenlerini ortaya koydukları bir platform olmaya devam ediyor.