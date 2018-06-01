Sivrihisar Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri

ESKİŞEHİR (AA) - Marmara Üniversitesi ve Hasan Karacalar ilkokulu işbirliğiyle Sivrihisar 1. Geleneksel Dünya Oyun Oynama Günü düzenlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panele Sivrihisar Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Hava Meydan Komutanı Albay Sadık Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu, panelde yaptığı konuşmada, Marmara Üniversitesinin 2010 yılından itibaren Dünya Oyun Oynama Günü'nü Türkiye'de geleneksel hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu yıl ilk kez İstanbul dışında etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Oyun Oynama Günü Türkiye Koordinatörü Dr. Işık Kamaraj, İstanbul Kadıköy 60. Yıl Anadolu İlkolçe Halk Eğitim Müdürü Sedat Büyük de panelde birer konuşma yaptı.