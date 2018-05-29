Sivrihisar Belediyesinden iftar

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar Belediyesi, Kaymaz Mahallesi'nde iftar düzenledi.

Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki iftarda Kaymakam Erdinç Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Müftüsü Adem Oyan, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Kas ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Yüzügüllü, iftarın ardından yaptığı konuşmada, iftarlarda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İftar programında tasavvuf eserleri seslendirilirken, semazen gösterileri vatandaşlardan ilgi gördü.