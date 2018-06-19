Sivil toplum kuruluşlarından Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüşen Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir'in gelişmesi için ellerinden geleni hep birlikte yapacaklarını belirtti.

Kırşehir'in her alanda gelişip kalkınması için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacaklarını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Oda başkanları ve iş adamlarıyla güzel çalışmalar yürüterek ilimizdeki üretimin ve istihdamın artması için çaba göstereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kırşehir'de ticaret hayatının canlı tutulması, ekonomik kalkınma açısından önemli. Ahilik kenti Kırşehir'i her anlamda ileriye götürmek, geliştirmek için sık sık bir araya gelecek ve değerlendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz."

Ziyarete, Kırşehir Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Eraslan, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin, TEMA Vakfı Kırşehir Temsilcisi Sultan Kıymaz ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.