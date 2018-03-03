"Sivil Toplum Çalışmaları, Sivilleşme ve Gençliğini Rolü" Paneli

KAYSERİ (AA) - Hukuk Vakfı Başkanı Muharrem Balcı, "Türkiye'de devlet gözlüğüyle bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının çok fazla olduğu görülecektir ancak Batı'daki durumla mukayese edildiğinde, Batı'da bir kişinin birden fazla hatta bazı ülkelerde 15 sivil toplum kuruluşuna üye olduğu görülecektir." dedi.

Balcı, Yedi Hilal Derneği Kayseri Şubesince Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Çalışmaları, Sivilleşme ve Gençliğini Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, sivilleşmenin sivil toplumun güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Güçlü sivil toplumun özgürlüklerin teminatı konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devlet gözlüğüyle bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının çok fazla olduğu görülecektir ancak Batı'daki durumla mukayese edildiğinde, Batı'da bir kişinin birden fazla hatta bazı ülkelerde 15 sivil toplum kuruluşuna üye olduğu görülecektir. Ancak sivil toplum kuruluşlarının sayısal çokluğu sivil toplumun varlığına da mutlak anlamda delalet etmez. Sivil toplumun varlığı insanların ve sivil toplum kuruluşlarının devlet ile ilişkilerinde aranır. Hem ülke yönetimine katkı hem de özgürlüklerin teminatı olması bakımından güçlü ve devletten bağımsız bir sivil toplum çok önemli bir açılım olacaktır. Sivilleşme bakımından da devletten bağımsız, kendi göbeğini kendisi kesebilen, ülkenin gündeminde yer alabilen sivil toplum olgusu anlamında büyük adımlar atılması gerekecek."

Askeri vesayetin kaldırılmasının sivilleşme için yeterli olmadığını vurgulayan Balcı, "Türkiye'de sivil toplum algısı bir cemaatleşmiş sivil toplum algısına dönüştü. Bunu da çok yakın tarihte 15 Temmuz olayıyla çok net olarak gördük." dedi.

Sivil toplumun bir hukuk denetmenliği mekanizması olduğunu aktaran Balcı, idarenin işlem ve eylemlerine hukuki denetim yapma özelliği olduğunu kaydetti.

Panel, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu'nun konuşmalarının ardından sona erdi.