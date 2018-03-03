Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

"Sivil Toplum Çalışmaları, Sivilleşme ve Gençliğini Rolü" Paneli

- Hukuk Vakfı Başkanı Balcı: - "Türkiye'de devlet gözlüğüyle bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının çok fazla olduğu görülecektir ancak Batı'daki durumla mukayese edildiğinde, Batı'da bir kişinin birden fazla hatta bazı ülkelerde 15 sivil toplum kuruluşuna üye olduğu görülecektir"

03 Mart 2018 Cumartesi 16:22
banner230

KAYSERİ (AA) - Hukuk Vakfı Başkanı Muharrem Balcı, "Türkiye'de devlet gözlüğüyle bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının çok fazla olduğu görülecektir ancak Batı'daki durumla mukayese edildiğinde, Batı'da bir kişinin birden fazla hatta bazı ülkelerde 15 sivil toplum kuruluşuna üye olduğu görülecektir." dedi.

Balcı, Yedi Hilal Derneği Kayseri Şubesince Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Çalışmaları, Sivilleşme ve Gençliğini Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, sivilleşmenin sivil toplumun güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Güçlü sivil toplumun özgürlüklerin teminatı konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devlet gözlüğüyle bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının çok fazla olduğu görülecektir ancak Batı'daki durumla mukayese edildiğinde, Batı'da bir kişinin birden fazla hatta bazı ülkelerde 15 sivil toplum kuruluşuna üye olduğu görülecektir. Ancak sivil toplum kuruluşlarının sayısal çokluğu sivil toplumun varlığına da mutlak anlamda delalet etmez. Sivil toplumun varlığı insanların ve sivil toplum kuruluşlarının devlet ile ilişkilerinde aranır. Hem ülke yönetimine katkı hem de özgürlüklerin teminatı olması bakımından güçlü ve devletten bağımsız bir sivil toplum çok önemli bir açılım olacaktır. Sivilleşme bakımından da devletten bağımsız, kendi göbeğini kendisi kesebilen, ülkenin gündeminde yer alabilen sivil toplum olgusu anlamında büyük adımlar atılması gerekecek."

Askeri vesayetin kaldırılmasının sivilleşme için yeterli olmadığını vurgulayan Balcı, "Türkiye'de sivil toplum algısı bir cemaatleşmiş sivil toplum algısına dönüştü. Bunu da çok yakın tarihte 15 Temmuz olayıyla çok net olarak gördük." dedi.

Sivil toplumun bir hukuk denetmenliği mekanizması olduğunu aktaran Balcı, idarenin işlem ve eylemlerine hukuki denetim yapma özelliği olduğunu kaydetti.

Panel, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu'nun konuşmalarının ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
KayseriPanelSivil Toplum ÇalışmalarıSivilleşme Ve Gençliğini Rolü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim