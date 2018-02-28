KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alparslan ve beraberindeki heyet, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası" nedeniyle Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Müdürü Alparslan ziyarette, kentte ve ilçelerde verdikleri eğitimler, kurum çalışmaları, Sivil Savunma Günü ile 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Vali Şentürk ise, Kırşehir İl AFAD Müdürlüğünün kentte her an yaşanabilecek acil durumlara karşı hazır olduğunu ifade etti.

AFAD'ın sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda hizmet veren bir kuruluş olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Savaşta, seferberlik halinde ya da olağanüstü durumlarda ordumuza olsun, güvenlik güçlerimize olsun yardımcı olmak adına sivil savunma görevi AFAD’a verilmiştir. Kırşehir'de AFAD ile birlikte bütün doğal afetlere karşı önlemleri almış durumdayız. AFAD, 24 saat görev başında olan başarılı profesyonel kadrosu ile kahramanca çalışmaktadır. Valiliğimizce Türkmen kardeşlerimize, dindaşlarımıza yönelik başlatılan yardım kampanyaları kapsamında toplanan yardım tırlarını AFAD aracılığıyla yola çıkardık. Geçtiğimiz yıllarda 66 tır yardım malzemesi AFAD ile Türkmenlere doğrudan, resmi olarak ulaştırıldı. Ahilerin torunları Kırşehirliler, yardım kampanyalarına duyarsız kalmadılar."