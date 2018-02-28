Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Sivil Savunma Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alparslan ve beraberindeki heyet, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası" nedeniyle Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü makamında ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:27
Sivil Savunma Günü
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alparslan ve beraberindeki heyet, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası" nedeniyle Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Müdürü Alparslan ziyarette, kentte ve ilçelerde verdikleri eğitimler, kurum çalışmaları, Sivil Savunma Günü ile 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Vali Şentürk ise, Kırşehir İl AFAD Müdürlüğünün kentte her an yaşanabilecek acil durumlara karşı hazır olduğunu ifade etti.

AFAD'ın sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda hizmet veren bir kuruluş olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Savaşta, seferberlik halinde ya da olağanüstü durumlarda ordumuza olsun, güvenlik güçlerimize olsun yardımcı olmak adına sivil savunma görevi AFAD’a verilmiştir. Kırşehir'de AFAD ile birlikte bütün doğal afetlere karşı önlemleri almış durumdayız. AFAD, 24 saat görev başında olan başarılı profesyonel kadrosu ile kahramanca çalışmaktadır. Valiliğimizce Türkmen kardeşlerimize, dindaşlarımıza yönelik başlatılan yardım kampanyaları kapsamında toplanan yardım tırlarını AFAD aracılığıyla yola çıkardık. Geçtiğimiz yıllarda 66 tır yardım malzemesi AFAD ile Türkmenlere doğrudan, resmi olarak ulaştırıldı. Ahilerin torunları Kırşehirliler, yardım kampanyalarına duyarsız kalmadılar."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim