Sivil pilot, tüfekle kendini yaraladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi tüfeğinin ateş alması sonucu omzundan yaralandı.İddiaya göre, Kaman'ın Sarıömerli köyü göleti civarından dolaşan özel bir şirkette sivil hava pilotu olarak çalıştığı...