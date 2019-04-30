Sivil pilot, tüfekle kendini yaraladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi tüfeğinin ateş alması sonucu omzundan yaralandı.
İddiaya göre, Kaman'ın Sarıömerli köyü göleti civarından dolaşan özel bir şirkette sivil hava pilotu olarak çalıştığı öğrenilen A.E.A'nın kendine ait ruhsatlı tüfeği bir anda ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar A.E.A'yı sol omzundan yaraladı. Yaralandığını köyde yaşayan yakınlarına bildiren A.E.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk tedavisinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.