Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Doğanşar Kaymakamlığı ilçe merkezine 2 çocuk oyun parkı kurdu.

Doğanşar Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede çocukların boş zamanlarında enerjilerini atabilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri ve özellikle ailelerin çocuklarını eğlendirebilecekleri mekan eksikliği yaşadıklarını söyledi.

Bu amaçla kurulan parkın hayırlı olmasını dileyen Solmaz, "Çocuk parklarını bu ihtiyacın en kolay çözümü olarak gördük ve imkanlarımız doğrultusunda Hükümet Konağı bahçesi ile Çok Programlı Lisemizin bahçesine 2 adet çocuk oyun parkı kurduk." dedi.

- Kaymakam iftarda öğrencilerle buluştu

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, kız yurdunda kalan öğrencilerle iftarda biraya geldi.



Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ayan Kız Yurdunda kalan kız öğrencilerle iftar yapan Karaosmanoğlu, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.



Öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Kaymakam Karaosmanoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili amirlere talimat verdi.

Programa, Kaymakam Karaosmanoğlu'nun eşi Büşra Karaosmanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez, Şube Müdürü Kadir Güney ve öğretmenler katıldı.