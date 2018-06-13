Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, on bir ayın sultanı ramazanı geride bırakarak bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti. Ramazan Bayramı'nı kutlayan Aydın, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Ramazan'ın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

- Bayramda ulaşım ücretsiz

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşamaması için bir dizi önlem aldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramın birinci ve ikinci günleri halk otobüsleri ücretsiz hizmet verecek. Mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için Arife Günü ek servis yapılacak.



Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan düzenlemeye göre, bugün ve yarın Yukarı Tekke Mezarlığı'na ziyaretler için eski adliye arkası durağından direk otobüs seferleri olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günündeyse şehir içi halk otobüsleri ücretsiz olacak. Halk otobüsü seferleri birinci gün sabah 09.00'da, iki ve üçüncü günse 08.00'de başlayarak gece 01.00'e kadar devam edecek.



Öte yandan Belediye tarafından Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na yapılan otobüs seferleriyse bayram süresince devam edecek. Vatandaşlar tüm seferlerle ilgili detaylı bilgiyi, "444 58 44" numaralı çağrı merkezini arayarak veya belediyenin internet sitesinden öğrenebilecek.



