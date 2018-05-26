Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen "Gürün Sporla Şenleniyor" etkinliklerinde kupa kazanan Gemerekli öğrenciler, Gemerek Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu makamında ziyaret etti.

Şenliklerde Gemerek'i temsil eden Yeniçubuk Cumhuriyet Ortaokulu, müsabakalardaki beş branşta da kupa kazandı.

Öğrenciler, başarılarının ardından Mutlu'yu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Mutlu, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Çınar ve Şube Müdürü Nevzat Bulut da hazır bulundu.

- İmam Hatip Lisesi öğrencilerine seminer

Gemerek Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, Gemerek Müftülüğünde görevli imam hatip Yurt Şimşek, öğrencilere imam hatip şuuruyla ilgili çeşitli konularda bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat süren seminerin sonunda öğrencilere hediyeler verildi.