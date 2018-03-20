Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tiyatro oyuncularından oluşan 33 kişilik ekip, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdığı “Saatleri Ayarlama Enstitüsi” adlı oyunu sahneledi.

Oyunu Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlileri beğeniyle izledi.





- Kütüphaneler Haftası





Gürün ilçesinde 54. Kütüphaneler Haftası kutlandı.

Gürün İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Gürün İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Filiz Keskin, kütüphanenin tarihçesi, sorunları ve kütüphanede bulunan kitaplar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Aytemür ise kütüphanelerin gelişmesi ve büyümesi için herkese iş düştüğünü söyleyerek, 54. Kütüphane Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Çiftçi de okumanın önemine değinerek, yediden yetmişe herkesi okumaya davet etti.

Daha sonra Gürünlü şair Mahmut Camcı söyleşinin ardından, "Gözyaşlarının Gökpınarı" adlı şiir kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.