Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mücahit Gül görevine başladı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan'ın, Ankara Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından bu göreve getirilen Gül, ilçeye gelerek görevine başladı.

Ulaş'ta hizmet edecek olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Gül, "İlçede var olan başarılı eğitim çıtasını daha yukarılara çekmek için ilçe yöneticilerimizle elbirliği içerisinde çalışacağız." dedi.

- İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin en zor döneminde Türk Milleti'ne büyük cesaret ve moral verdiğini belirtti. İstiklal Marşı'nın ecdadın bağımsızlık ve özgürlük uğruna vermiş olduğu, tarihi şahlanışının dizelere döküldüğü emsalsiz karşılığı olduğunu aktaran Çiftçi, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri aldığı kutlu destanın adıdır. Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu bu eşsiz eserinde en güzel şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kutsal vatanımızın semalarında yankılanmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve cennet vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum."



