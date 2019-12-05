Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, değerler eğitimi dersinde “yardımseverlik" konusunu işleyen öğrenciler, Sivas’ta kurumsal yapıda faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki "Gıda Bankası" için yardım topladı.

Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde topladıkları yardımları gruplar halinde Hayat Ağacı Derneğine teslim etti.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şeyma Kızkapan, değerler eğitimi dersinde her seferinde farklı bir konuyu işlediklerini belirterek, “yardımseverlik” dersinde bir yardım kampanyası düzenleyerek Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlamayı istediklerini belirtti.

Kısa bir sürede yardımları topladıklarını aktaran Kızkapan, kampanyaya katılan öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

- Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, birim müdürleri ve personellerin hazır bulunduğu tatbikat öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülçin Erbil tarafından tatbikat eğitimi verildi.



Eğitime katılan personellere çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, afet anında etkilenen kazazedelere yapılacak olan ilk müdahaleler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.



Daha sonra tatbikat senaryosuna göre, makina ikmal tesislerinde yangın çıktı.

Sonrasında acil kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, personelleri tahliye etti.



