Sivas'tan İdlib'e yardım tırı gönderildi

SİVAS (AA) - Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan insani yardım malzemeleri, tırlarla İdlib'e gönderildi.

Sivas İHH ile AK Parti il ve ilçe başkanlıkları işbirliğinde hazırlanan tırlar için Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, tırların doldurulmasında yardım eden hayır sahiplerine teşekkür ederek, "İnşallah ensar ruhuyla yardımlarımız devam edecek. Onların her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ise, 8 yılı aşkındır Suriye de insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Türk milleti olarak Suriye'de yaşanan olayalara kayıtsız kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurgulayan Aksu, "İHH Sivas şubemizle beraber İdlib'de yaşanan bu insani drama destek olmak için bir kampanya başlattık ve bu kampanya neticesinde bin torba un, 7 bin şampuan ve 3 bin parça çocuk giysisinden oluşan tırlarımızı hazırladık." dedi.

Sivas İHH Dernek Başkanı Ahmet Çakmak da, İHH'nın Suriye'deki çalışmalarını anlatarak, yardımların süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından içerisinde gıda, un, hijyen malzemesi bulunan 2 tır dualarla uğurlandı.