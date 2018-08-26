Sivas’taki orman yangını söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyünde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ortaseki köyü sınırları içerisindeki çam ormanında, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Sivas, Giresun, Tokat, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile köy sakinleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınının rüzgar nedeniyle büyüme eğilimine girdiğini söyledi.

Çevre illerden kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle 15 arazöz ve 6 iş makinesi kullanarak yangını kontrol altına aldıklarını belirten Özkaya, "Gece saat 02.00'de yangını tamamen söndürdük. Yangın riski birkaç gün devam edeceği için sabah itibarıyla da 15 arazöz, 2 dozer ve 1 greyder ile soğutma çalışmalarına başladık." dedi.

Özkaya, gerek meskun mahalde gerekse diğer bölgelerde korkulacak bir durum olmadığını vurgulayarak "Yangın tamamen kontrolümüzde, herhangi bir ateş ve duman kalmadı. Ekipler sabaha kadar çalıştılar. Tabii yangın sonrası önemli. Burada bir zafiyet göstermemek gerekir. Yeni yangınlar başlayabilir, özellikle çıralı köklerde hala kor kalabiliyor." diye konuştu.

- "7 hektar kızılçam ormanı zarar gördü"

Su ve köpük sıkma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Özkaya, şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor, muhtemelen öğlene kadar bu çalışmaları bitireceğiz. Birkaç arazözü nöbetçi bırakmak kaydıyla buradaki orman yangınına müdahale çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız. Bu yangında yaklaşık 7 hektar civarında kızılçam ormanımız zarar gördü. 1 yıl içerisinde alanı ağaçlandırmamız gerekiyor. Hemen onunla ilgili de çalışmalara süratle başlayacağız. Yanan ağaçları hızla sahadan çıkartarak geri kalanı tabii ve suni yollarla hemen gençleştirme çalışmalarını yapacağız. Seneye buralar ağaçlandırılmış ve yemyeşil olmuş olacak."