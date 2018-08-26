Sivas’taki orman yangını

SİVAS (AA) - Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyünde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Ortaseki sınırları içerisindeki çam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Sivas, Giresun, Tokat, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile köy sakinleri müdahale etti.

Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının akşam saatlerinde çıktığını söyledi. Yangına ilk müdahalenin Koyulhisar ilçesinde bulunan 2 arazöz ile yapıldığını belirten Özkaya, "15 dakikada yangına müdahale edildi. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangını söndürme ve soğutma çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek." dedi.

Çevre illerden yangına müdahale etmek için arazözlerin yola çıktığını ve iş makinelerinin orman içerisinde yol açma çalışması yaptığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Muhtemelen sabah soğutma çalışmalarına hız veririz. Şu an yangın tehlike arz etmiyor, meskun mahallerin tehlikesi yok. Karayolu ulaşımında bir sıkıntımız yok. Normal trafik akışı devam ediyor. Korkulacak bir şey yok. Bütün ekiplerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de yangınların yüzde 96'sı insan faktörüyle çıkıyor. Şu an bizim fail ve failler ile ilgili güvenlik güçlerimizin ve orman teşkilatımızın çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili bir delile ulaşıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Tahminen 6-7 hektarlık bir alanda etkili oluyor. Toplam 10-12 hektarlık bir alanda gözükse de 6-7 hektarlık bir alanda etkili. Yer yer yanan ve yanmayan alanlar var, yer yer tepe yaptığı yerler var. Örtü yangını şeklinde olan yerler var. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve yangın ekiplerimiz müdahale ediyor. Bu arada civar belediyelerin araçları da su takviyesi yapıyor. Devlet olarak konu ciddi şekilde takip ediliyor, sonlandırma noktasında bir irade koymuş durumda."

Sarıkaya köyünden Taşkın Kaynar ise yangını ilçe merkezine giderken gördüğünü söyledi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü dile getiren Kaynar, "Evlerin hemen arkasında bir duman ve alev topu gördük. O arada Koyulhisar Belediyesinin itfaiye ekibi buradan kavşaktan girmek üzereydi. Biz yangın ufak çaplı bir şey sanıyorduk. İlerledikçe daha büyük çapta olduğunu gördük. Sonra tekrar köye gittik, köyde elektrikler de kesikti. İçimiz rahat etmeyince buraya geldik." diye konuştu.