Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 17 sanık, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 15 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "usulsüz işsizlik ödeneği alma" iddiasıyla dava açılan tutuklu eski öğretmenler İbrahim Balcı, Erhan Kılıç, Mustafa Yıldırım, Mahmut Aydın, Halil Toker, Erkan Bozkaya, Mehmet Ulusoy, Gökhan Karaca, Osman Keleş ile tutuksuz sanıklar Tuncay Abuş, Uğur Mahmut Erim, Nuray Eyi, Eyüp Eyi, Halis Gülecen, Şaban Yiğit, Mehmet Demir, Emine Hüsmen, Güleser Doğan, Rukiye Kılıç, Gülay Karaca ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Osman Alyavuz ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Cezaevinden, Yılmaz Deniz ise Denizli T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanıklar uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Sanıkların "usulsüz işsizlik ödeneği alma" suçundan beraatine hükmeden mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise tutuklu sanıklardan İbrahim Balcı, Erhan Kılıç, Mehmet Ulusoy ve Halil Toker'e 10'ar yıl 6'şar ay, Mahmut Aydın, Erkan Bozkaya ve Osman Keleş'e 7'şer yıl 6'şar ay, Mustafa Yıldırım ve Osman Alyavuz'a 6'şar yıl 3'er ay, tutuksuz sanıklardan Güleser Doğan'a 10 yıl 15 ay, Rukiye Kılıç'a 6 yıl 3 ay, Emine Hüsmen'e 6 yıl 3 ay, Tuncay Abuş'a 2 yıl 11 ay, Halis Gülecen'e 1 yıl 13 ay, Eyüp Eyi ve Şaban Yiğit'e 1'er yıl 10'ar ay, Nuray Eyi'ye ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıklardan Yılmaz Deniz, Gökhan Karaca, Gülay Karaca ve Uğur Mahmut Erim'in dosyalarının ayrılmasına, Mehmet Demir'in beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, meslek grubu sorumlularından "sorumlu üniteci" diye tabir edilen sanık Güleser Doğan'ın hükümle tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 7 firari sanığın yakalanması için çalışmalar sürüyor.