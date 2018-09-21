Sivas'taki cinayet davası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir barda işlenen cinayetin zanlılarının yargılandığı davaya devam edildi.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oğuzhan G (24), sanık avukatları ve maktul Hakan Kalem'in avukatı katıldı.

Tutuksuz yargılanan ağabey Furkan G. (29) ise sağlık problemi nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Oğuzhan G. ve avukatların süre istemesi dolayısıyla duruşma 5 Ekim'e ertelendi.

Çarşıbaşı Mahallesi'nde 23 Kasım 2016'da bir barda Furkan G (29), kardeşi Oğuzhan G. (24) ve arkadaşları Hakan Kalem arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan, Sivasspor'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Kalem hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Furkan G, gözaltına alınmış, olaydan sonra kaçan Oğuzhan G. ise 8 ay sonra polis ekiplerince yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

