Sivas'taki cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kocasını ve kocasının ablasını öldüren kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.



İlçeye bağlı Sarıkaya köyünde kocası Hacı Kılıç (47) ve kocasının ablası Fadik Kılıç'ı (59) bıçakla öldürdükten sonra ilaç içerek intihara teşebbüs eden Keklik Kılıç (31) Yıldızeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Keklik Kılıç'ın jandarma gözetimi altındaki tedavisi sürüyor.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Hacı Kılıç ve ablası Fadik Kılıç'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle, Fadik Kılıç'ın ise 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Hacı Kılıç'ın öldürüldükten sonra boynunun kesilmek istendiği de belirlendi.

Otopsi işlemleri tamamlanan ve yakınlarına teslim edilen cenazeler yarın Yıldızeli ilçesi Sarıkaya köyünde toprağa verilecek.

Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Yıldızeli ilçesi Sarıkaya köyünde dün psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Keklik Kılıç, tartıştığı kocasını ahırda, görümcesini ise evin mutfağında bıçaklayarak öldürmüştü.