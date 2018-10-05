Sivas'taki bar cinayeti davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişinin barda silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan iki kardeşten biri müebbet, diğeri ise 10 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oğuzhan G. (24) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Oğuzhan G. olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Daha önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirten Oğuzhan G, "Hayatım boyunca bu olayın üzüntüsünü yaşayacağım. Hakan Kalem'i öldürdüğüm için pişmanım. Kalem'e Allah'tan rahmet, ailesine ise sabırlar diliyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Oğuzhan G'ye, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, tehdit suçundan 3 yıl ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmaya katılmayan sanık Furkan G. ise 10 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çarşıbaşı Mahallesi'nde, 23 Kasım 2016'da bir barda Furkan G. (29), kardeşi Oğuzhan G. ve arkadaşları Hakan Kalem arasında kavga çıkmıştı. Kavgada tabancayla yaralanan, Sivasspor'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Kalem hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Furkan G. gözaltına alınmış, kaçan Oğuzhan G. ise 8 ay sonra yakalanmıştı.

