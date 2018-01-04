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Sivas'taki 442 yıllık han butik otel oluyor

- Behram Paşa tarafından 1576 yılında yaptırılan tarihi han, restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından butik otel olarak kullanılacak - Belediye Başkanı Aydın: - "Tamamlandığı zaman kendi alanındaki en güzel restorasyonlardan, en güzel örneklerden olacak"

04 Ocak 2018 Perşembe 14:11
Sivas'taki 442 yıllık han butik otel oluyor
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SİVAS (AA) - Sivas'taki tarihi Behram Paşa Hanı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından butik otel olarak hizmet verecek.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, restorasyon çalışmaları devam eden 442 yıllık Behram Paşa Hanı'nda incelemede bulundu. Behram Paşa Hanı'nın 1576 yılında yaptırıldığını ve çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirten Aydın, handa 2015 yılında kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Hanın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından butik otel olarak kullanılacağını aktaran Aydın, "Gerçekten mükemmel bir çalışma ortaya konmuş. Tamamlandığı zaman kendi alanındaki en güzel restorasyonlardan, en güzel örneklerden olacak. Burası otel olarak planlanıyor ama otel ile beraber toplantı salonları, restoranlar, kafeler, hamamlar ve saunalarla genişletilmiş, zenginleştirilmiş." ifadelerini kullandı.

Tarihi seven insanların Sivas'taki yeni adresinin Behrampaşa Hanı olacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Sivas'ın birçok programına ev sahipliği yapacak, nitelikli, son derece yüksek vasıflı bir proje. Çok emek vermişler, çok ciddi çalışmışlar. İyi bir proje ekibi oluşturmuşlar ve bu noktaya gelmiş. İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde de tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ecdadın bize bıraktığı mirasın yaşatılması, halkın hizmetine sunulması. Gurur verici, son derece mutluluk veren bir tabloyla karşılaştık."

Proje koordinatörü Sinan Duman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İlimizdeki önemli değerlerden Behram Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmalarını kısa süre içerisinde bitirerek alanı halkımızın kullanımına sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemenin ardından Aydın ve Başkan Yardımcısı Kazım Özgan, restorasyon çalışmasında görev alan işçilerle yemek yedi.

Anahtar Kelimeler:
SivasBehrampaşa HanıButik OtelSivas Belediye Başkan Sami Aydın
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