SİVAS (AA) - Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Yöre Yöre Türküler Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, solo ve koro halinde Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.

Ses sanatçılarının seslendirdiği türküler büyük beğeni kazandı, izleyiciler konser boyunca ses sanatçılarına alkışlarla eşlik etti.

Konseri, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, koro müdürü Murat Karakuzu ve vatandaşlar takip etti.



