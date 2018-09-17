Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Almuslu idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü ile Veli Dutar yönetimindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil,...