Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Almuslu idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü ile Veli Dutar yönetimindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Direkli Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mehmet Dutar, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobildeki kişi ile otobüsteki yolculardan 2'si, 112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.