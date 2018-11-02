Sivas'ta yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı...