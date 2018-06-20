Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Kurucaabat köyünden Eymir köyüne fasulye ekimi için giden Turan Yücel (60) ile eşi Hesna Yücel (68) traktörle köylerine dönerken yolda...